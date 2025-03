Aulão preparatório gratuito ensina técnicas de compreensão para provas

Um aulão preparatório com foco em técnicas e estratégias para a compreensão da dinâmica de provas discursivas será oferecido em 27/3 (quinta-feira), no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir das 14h. A aula terá como público-alvo os estudantes da rede pública de ensino do DF. Porém, o evento será aberto a todos os interessados.

A ação é da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em parceria com a Defensoria Pública da União (DPU). O aulão irá abordar técnicas para as provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Intitulada “A sustentabilidade das relações humanas a partir das políticas públicas: construindo uma cidadania”, a aula contará com uma discussão a respeito da educação, saúde, trabalho, tecnologia e Justiça — temas que tratam da construção de uma cidadania ativa —, além da apresentação de estratégias e técnicas para o alcance da nota máxima na redação das provas.

O preparatório marcará o lançamento do novo formato do projeto Conhecer Direito. O projeto terá a oferta de mais de 100 bolsas de estudos integrais, oriundas do Programa de Interação Acadêmica da DPDF.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site da Easjur.