Santa Maria recebe Tenda+ com serviços de saúde a partir de quarta-feira (12/3)

No local, estarão disponíveis para a população consultas de ginecologia, pediatria, oftalmologia, cardiologia, dermatologia e ortopedia - (crédito: Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A partir desta quarta-feira (12/3), o programa Saúde Mais Perto do Cidadão – A Tenda+ chega a Santa Maria. Desenvolvido pelo GDF com parceria parceria do Hospital São Mateus, o projeto vai estar ao lado da administração regional de Santa Maria, até 21 de março.

No local, estarão disponíveis para a população consultas de ginecologia, pediatria, oftalmologia, cardiologia, dermatologia e ortopedia, além de exames como eletrocardiograma, tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina, ceratometria, refratometria, biomicroscopia, hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, lipidograma, triglicerídeos, coagulograma e hemoglobina glicada.



O atendimento deve ser agendado previamente pelo site https://atendamais.org/. As consultas serão realizadas das 8h às 17h.

Iniciado em 2024, o programa já realizou aproximadamente 57.694 procedimentos. A primeira edição foi no Riacho Fundo, e a segunda, no Sol Nascente. Neste ano, a ação já passou pela Estrutural e por Ceilândia.