Caso Louise: ex-aluno da UnB condenado por matar estudante está foragido

A polícia procura um ex-aluno de biologia da Universidade de Brasília (UnB) que foi condenado a 23 anos de prisão e 10 dias-multa pelo assassinato da estudante Louise Ribeiro, em 2016. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF), Vinicius Neres Ribeiro não retornou de um trabalho externo.

O crime chocou a comunidade universitária e a população do Distrito Federal. Segundo a investigação, Neres dopou Louise com clorofórmio, dentro de um laboratório da instituição, e em seguida a a asfixiou. O crime teria sido motivado pelo fato de a jovem ter se recusado a continuar o namoro com ele.

Após o crime, Neres amarrou os pés e as mãos de Louise e enrolou o corpo em um colchão inflável. Em seguida, transportou o cadáver no carro da estudante até uma área de mata perto da instituição de ensino, onde o abandonou.

Além de ter respondido por feminicídio, Vinícius foi expulso da UnB, onde cursava o sexto semestre de biologia.

Quem tiver informações que levem ao paradeiro do criminoso pode realizar denúncia anônima pelo https://seape.df.gov.br/foragidos/.