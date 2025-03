Projeto fornece 157 óculos de grau para idosos em Planaltina

O projeto Um Novo Olhar para a Melhor Idade realizará a entrega de 157 óculos de grau para idosos, nesta quarta-feira (12/3), no Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde (Cepris), em Planaltina. A iniciativa é da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) em parceria com a ONG Renovatio.



Durante a edição do GDF Mais Perto do Cidadão, em 24 e 25 de fevereiro, ocorreu a aferição do grau dos pacientes na cidade. Além disso, foram realizados exames de acuidade visual, avaliações oftalmológicas, aferição de pressão intraocular, autorrefração, retinografia, biomicroscopia, fundoscopia e consulta com oftalmologista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania, afirma que a ação reforça o compromisso da pasta com a qualidade de vida das pessoas idosas. “A saúde ocular é fundamental para a autonomia e o bem-estar dessa população. Nosso objetivo é garantir inclusão, dignidade e acesso a serviços essenciais, permitindo que essas pessoas enxerguem o mundo com mais clareza e qualidade”, disse.

Os próximos locais que irão receber as entregas serão Água Quente, Brazlândia, Ceilândia e Guará — locais em que os exames já foram realizados. As próximas consultas oftalmológicas para as futuras entregas de óculos ocorrerão na sexta-feira (14/3) e no sábado (15/3), no Paranoá.