Adolescente é apreendido por homicídio no Recanto das Emas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta segunda-feira (10/3), suspeito de envolvimento na morte de um homem na madrugada do mesmo dia. A vítima, de 31 anos, foi encontrada na quadra 309 do Conjunto 15 do Recanto das Emas, com perfurações no tórax e lesões na cabeça, provocadas por uma pedra, a qual foi encontrada ensanguentada ao lado do corpo.

Este é o quarto homicídio registrado no Distrito Federal em um intervalo de apenas três dias. A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), responsável pela investigação, também identificou a participação de outro adolescente, 15, no crime. Ele está sendo procurado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o delegado Fernando Fernandes, o adolescente apreendido confessou o crime logo que foi capturado. “Ele disse que começaram a discutir enquanto usavam drogas, mas não descartamos que o motivo seja dívida por drogas”, destacou. Tanto a vítima quanto os suspeitos têm passagens por uso de drogas.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia continua as investigações para localizar e apreender o segundo suspeito, além de apurar a motivação do crime. O caso também segue em apuração pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) II.