Três anos depois, homem que atropelou e matou jovem no Guará vai a júri

Vinícius Couto Farago, réu por atropelar e matar o jovem Matheus Menezes de Assunção Nunes, 25 anos, em 16 de janeiro de 2022, vai à júri popular na quinta-feira da semana que vem (20/3). A morte de Matheus abalou a comunidade do Guará na época, que clamou por Justiça. Matheus foi atingido por um carro em alta velocidade ao atravessar uma faixa de pedestre, no Guará 2. O veículo era conduzido por Vinícius que, segundo as investigações, estava embriagado.

O acusado pelo crime responde atualmente em liberdade e perdeu o processo em todas as instâncias superiores. Em uma decisão obtida pelo Correio, a defesa de Vinícius requereu a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, até então designada para 13 de fevereiro. A justificativa era uma viagem previamente marcada e com as passagens já expedidas.

Vinícius abandonou o carro após atropelar e matar Matheus (foto: Reprodução/Redes sociais)

O juiz, então, determinou a nova data para a próxima quinta-feira, às 8h30, no Fórum Desembargadora Maria Thereza Braga Haynes, no Guará.

O crime

Vinícius foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio doloso, quando há intenção de matar. As investigações mostraram uma sequência de atos desencadeados pelo réu que resultaram na morte de Matheus. As provas colhidas ao longo da investigação da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) comprovaram que Vinícius havia ingerido bebida alcoólica minutos antes de matar a vítima. Os investigadores conseguiram coletar imagens que mostraram o acusado em um bar do Núcleo Bandeirante.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou, ainda, Vinícius deixando o local com uma garrafa de cerveja na mão. Para a polícia, isso foi uma estratégia para, caso alguém o abordasse, ele pudesse falar que havia bebido depois do atropelamento.

Meses depois, Vinícius foi um dos presos na operação Huracán, que investigou um esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. Entre os detidos estava ainda o influencer Kleber Moraes, mais conhecido como "Klebim", do canal Estilo Dub.