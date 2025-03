Julgamento Adriana Villela: relator acata pedido de prisão imediata feito por MPDFT

O ministro Rogerio Schietti Cruz é relator no júri - (crédito: Reprodução )

O ministro Rogerio Schietti Cruz, relator que avalia o pedido da defesa de Adriana Villela, de anulação do julgamento realizado 2019, que a condenou a 61 anos e três meses de prisão, acatou o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e votou a favor da prisão imediata da ré.

Durante o julgamento, iniciado às 14h desta terça-feira (11/3), o ministro evidenciou que a decisão do júri deve ser preservada. "Não vejo possibilidade de rever o mérito da soberania dos jurados, que ouviram as testemunhas, tiveram acesso às partes e, por fim, recolheram-se à sala secreta e julgaram a acusada."

O julgamento do recurso da defesa de Adriana Villela foi adiado por 60 dias, após o presidente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis Júnior, pedir vista.

O rito

No julgamento de hoje, primeiro foram ouvidas as sustentações orais do Ministério Público (MPF e MPDFT) e da defesa de Adriana Villela. Na sequência, votou o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz. Não há oitiva de réus.