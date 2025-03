Dois homens são presos por tráfico de drogas e posse de armas no Itapoã

Dois homens foram presos, nesta terça-feira (11/3) pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os indivíduos foram pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que encontrou com eles um revólver calibre .38, com 5 munições intactas; 7 munições picotadas; uma porção grande de maconha do tipo skunk; um pedaço grande de crack; uma balança de precisão e R$ 331,00 reais em espécie. Os militares encaminharam os suspeitos à 6ª Delegacia de Polícia (DP).