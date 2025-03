Morre o empresário Abílio Antônio de Oliveira, ex-funcionário do Correio

Morreu nesta terça-feira (11/3), aos 71 anos, o empresário Abílio Antônio de Oliveira, vítima de pneumonia, depois de 31 dias de internação. Ele, que foi datilógrafo do Correio Braziliense no início dos anos 1990, também fez carreira no Banco de Brasília (BRB) e depois se tornou empresário. Abílio era irmão de Evaristo de Oliveira, que foi vice-presidente executivo do Correio Braziliense e faleceu em 2017.

“De tudo ele fez um pouco na vida”, disse a irmã Vera Lúcia, 73, que ressaltou a trajetória de trabalho construída por ele e o amor pela família e amigos. “A casa estava sempre aberta para todos. Nunca conheci alguém que não gostasse dele, era muito, muito querido.”

“Meu pai foi um homem extraordinário. Viveu com coragem e dignidade e morreu sem mágoas ou rancores. Com muitos amigos e sempre junto da família”, contou o filho caçula do empresário, João Ricardo, de 42 anos.

A família se mudou de Luziânia para Brasília nos anos 1970 e acompanhou o crescimento da cidade.

Abílio casou-se com Lúcia Bulcão e, juntos, tiveram três filhos: Mariana, Isabela e João Ricardo.

O empresário lutou, no ano passado, contra uma leucemia e se recuperava quando foi acometido por pneumonia.

O velório será no Cemitério Campo da Esperança, nesta quarta-feira (12/3), na capela 6, às 8h30, seguido do sepultamento, às 11h.