Vídeo: Chuva desliga semáforo em Ceilândia e provoca confusão no trânsito

O semáforo do cruzamento entre Ceilândia e Samambaia parou de funcionar, causando estresse aos motoristas no local - (crédito: Cedida ao Correio)

As fortes chuvas que atingiram algumas Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal nesta terça-feira (11/3) causaram danos a propriedades e complicaram a vida dos moradores da capital, que após dias de sol, não esperavam as tempestades.

Em Ceilândia, o trânsito foi afetado com o mal funcionamento dos semáforos no cruzamento entre a RA e Samambaia, causando engarrafamento e estresse aos motoristas que tentavam transitar no local.

Estragos da chuva

Em Samambaia, os temporais chegaram a derrubar telhas de várias casas e prejudicar estabelecimentos e até gerar queda de energia elétrica. A Casa Brasileira, na QS 412 teve sua fachada destruída pelas rajadas de chuva, que causou danos, inclusive, ao interior da loja.

