Pesquisa mostra redução de diferença salarial entre homens e mulheres no DF

A diferença salarial entre mulheres e homens no Distrito Federal diminuiu nos últimos dois anos. Divulgada nesta quarta-feira (12/3), análise feita pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostra que, em 2024, os rendimentos médios reais de mulheres e homens correspondiam a R$ 4.183 e R$ 5.319, respectivamente. Em 2023, os valores correspondiam a R$ 4.046 e R$ 5.382. Em relação ao ano anterior, houve acréscimo de 3,4% para a parcela feminina em 2024 e retração de 1,2% para a masculina, reduzindo as diferenças de remunerações entre ambos os gêneros.

A análise revela que o aumento do rendimento médio real das mulheres ocupadas foi impulsionado por elevações generalizadas. No setor privado, os salários cresceram 6,5%, com destaque para o avanço entre as trabalhadoras sem carteira assinada (17,5%) e, em menor proporção, entre aquelas com registro formal (4,8%). No setor público, o aumento foi de 1,7%. Além disso, houve crescimento nas remunerações do trabalho autônomo (16,8%), do emprego doméstico(3,2%) e das demais posições ocupacionais (0,6%).