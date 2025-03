Negligência e queimadura: creche do Gama acumula denúncias e vira alvo da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu uma investigação para apurar um suposto crime de maus-tratos contra uma criança de 1 ano e 4 meses em uma creche do Gama Leste. Nas redes sociais, a mãe do menino mostrou indignação e mostrou, em vídeo, as queimaduras de 2º grau escancaradas debaixo dos pés da criança.

No relato, a mulher, que se identifica como Monara Lourenço, disse que o filho começou a frequentar a creche em janeiro deste ano, mas que já conhecia o local porque um outro filho também permaneceu na instituição por um tempo. Nessa terça-feira (11/3), Monara recebeu uma ligação da diretora da unidade informando sobre a situação do filho menor.

“Eles levaram meu filho para a UBS 4 dizendo que ele tinha se machucado. Quando eu cheguei no local, me deparei com essa situação. Ele estava com queimaduras de 2º grau. O médico ficou surpreendido”, afirmou. De acordo com a mãe, os funcionários da creche disseram que o menino havia se queimado ao passar por um tecido de TNT exposto no pátio do estabelecimento. “Para ele ter queimaduras assim, só pode ter ficado por muito tempo lá, provavelmente gritando e chorando”, acrescentou ela.

A criança está sob observação em casa e, segundo a orientação médica, não pode caminhar por, pelo menos, dois meses.

Investigação



O Correio apurou que corre uma segunda investigação contra a mesma creche do ano passado. A apuração aponta para o crime de maus-tratos contra uma criança autista. Preliminarmente, o aluno necessitava de cuidados especiais, que eram negligenciados, como a troca constante de fraldas.

Relatos indicam que a estrutura da creche é quase que precária, com espaço pequeno e sofre de superlotação. A investigação é tratada de forma minuciosa pela 14ª Delegacia de Polícia (Gama).