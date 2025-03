Assassino de aluna da UnB regride de regime e volta para a Papuda

Recapturado nessa terça-feira (11/3), Vinicius Neres Ribeiro, condenado pelo assassinato da estudante da Universidade de Brasília (UnB) Louise Ribeiro, em 2016, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (12/3) e teve a prisão mantida.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF), Vinicius, que estava no regime semiaberto, saiu para um trabalho externo na última sexta-feira (7/3) e não retornou ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

Por descumprir o protocolo do regime, ele perde, automaticamente, o benefício do semiaberto e volta para a Papuda. Além disso, Vinicius toma uma falta grave e, durante pelo menos um ano, não terá direito ao saidão, trabalho externo ou saidinha.

Ele ainda vai responder pelo novo crime cometido e, caso condenado, a nova pena será somada às penas que já estão em execução. O assassino também responde a uma medida protetiva que tramita no Gama, após ameaças à ex.

Segundo a investigação da época, Louise foi dopada por Vinicius com clorofórmio, em um laboratório da UnB e, em seguida, foi asfixiada. O assassinato teria sido motivado pelo fato de a jovem ter se recusado a se relacionar com o autor.

Reincidente

Nesta terça-feira (11/3), Vinicius foi preso próximo à casa de uma ex-namorada, com quem se relacionou durante cerca de sete meses. A mulher não tinha conhecimento do antecedente criminal do namorado.

Porém, ao descobrir sobre o passado do companheiro, decidiu pôr fim à relação e começou a ser ameaçada por ele. O criminoso carregava uma mochila com itens suspeitos, entre facas, luva cirúrgica, máscara, algemas plásticas e entre outros itens.



*Contribuiu Letícia Mouhamad