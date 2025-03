Mês da Mulher: exposição fotográfica no DF celebra a força e a luta feminina

Mulher é sinônimo de lutas e conquistas. E, foi pensando na potência feminina, que a fotógrafa Tainá Frota idealizou a exposição Mulher Presente, em cartaz no ParkShopping. No acervo dessa experiência imersiva, estão presentes retratos de 12 mulheres que revelam as pluralidades e singularidades intrínsecas a elas. A mostra fica em cartaz até 31 de março, no 1º Piso do shopping, próximo à Praça Central.

Para Tainá Frota, que há anos fotografa mulheres, celebrar a imagem feminina tornou-se fonte de angústia, em vista de padrões de beleza que mais aprisionam do que brindam. “A vida real ocorre nos intervalos desses momentos. É aí que a verdadeira potência da mulher está. Mulher Presente traz uma coletânea de retratos de mulheres reais, ícones por razões diversas em suas jornadas cotidianas", detalha a fotógrafa, acrescentando que a exposição é uma homenagem às mulheres que vieram, às que virão e às que lhe inspiraram ao longo da vida.













Encontros e histórias



Tainá, que se autointitula fotógrafa de gente, conta que toda história de retrato parte de encontros, nos quais há cumplicidade entre fotógrafo e fotografado, sem a pressão de atender padrões estéticos. “A mostra que celebra o Mês da Mulher no ParkShopping é um abraço ao constante movimento de superação, resiliência e ressignificação da mulher. Movimento nem sempre fácil, nem sempre óbvio. Cheio de percalços, dúvidas, incertezas e, muitas vezes, solitário”, afirma.

Natália Vaz, superintendente do ParkShopping, considera que a pluralidade das histórias e trajetórias reveladas em Mulher Presente são prova de que não há uma única fórmula pronta que represente as mulheres. “A exposição deixa explícito que o grande segredo é estarmos atentas à potência das nossas singularidades”, observa.

Segundo Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping, a mostra propõe ainda celebrar o presente e os pequenos prazeres: a solidão acompanhada, o corpo que muda, o ser que luta, as sensações do envelhecer. “É um tributo à mulher além dos papéis que cumpre, valorizando sua presença e essência”, completa.

Os retratos são de Ana Carolina Caputo Bastos, Débora Flores, Fabiola Carvalho, Fernanda Carvalho, Fernanda Cesar (Ummas), Gisele Salles, Glória Moura, Luciana Salum, Mari Haje, Nina Coimbra, Renata Malheiros e Tamara Vizioli.

EXPOSIÇÃO MULHER PRESENTE

Onde: 1º Piso do ParkShopping, próxima à Praça Central.

Quando: de 10 a 31 de março, no horário de funcionamento do PKS.

Faixa etária: livre

Entrada GRATUITA