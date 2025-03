Ambulantes da Rodoviária serão realocados para estacionamento

Cerca de 100 vendedores ambulantes que trabalham na Rodoviária do Plano Piloto devem ser realocados provisoriamente, pelo Governo do Distrito Federal (GDF), para o estacionamento localizado entre a plataforma superior do espaço e o shopping Conjunto Nacional. A ação tem início nesta quinta-feira (13/3) e atende a um pedido dos próprios comerciantes para que seguissem tendo um local para exercer seus serviços, em vista do recente processo de transferência operacional da Rodoviária para o Consórcio Capital.

Após chamamento, os vendedores se cadastraram junto à Administração Regional do Plano Piloto — órgão competente para licenciar a atividade dos ambulantes —, conforme previsto na Lei nº 6.190 de 2018. As primeiras licenças serão entregues hoje, e o exercício das atividades será fiscalizado pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), que receberá a lista dos nomes credenciados.

Esta realocação deve durar 60 dias, período que corresponde ao tempo em que a gestão da Rodoviária do Plano Piloto ainda será compartilhada entre o governo e a iniciativa privada. Terminado o prazo, o Consórcio Catedral assumirá a gestão integral e, então, será responsável por dar uma destinação definitiva aos ambulantes, sob acompanhamento do GDF.

Vale lembrar que, na cerimônia que marcou o início da transferência, o governador Ibaneis Rocha garantiu que os vendedores seriam ouvidos e teriam um local para trabalhar, na própria Rodoviária ou em outros pontos.

“É uma situação provisória, até que a concessionária possa organizar a participação deles. Para que não houvesse uma interrupção [do trabalho dos ambulantes], faremos a realocação para um local com uma grande movimentação, onde eles não terão nenhum tipo de prejuízo”, explicou o secretário-executivo das Cidades, Cláudio José Trinchão. “A intenção é organizar e tentar impactar o mínimo durante essa transição”, acrescentou.

Durante o período, o estacionamento em que serão alocados os vendedores ambulantes estará fechado para trânsito de veículos.

