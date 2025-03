Trégua no calor! DF amanhece nublado com previsão de tempestades isoladas

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (13/3), o céu amanheceu bastante nublado e com temperaturas mais amenas — houve até quem optasse por tirar o casaco do armário (a repórter que apostou em um dia ensolado, por exemplo, passa frio neste momento). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperadas pancadas de chuva isoladas no Distrito Federal, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento, em especial no fim da tarde e início da noite.

Aos fãs daquela sensação de braseiro (pessoalmente, desconheço pessoas com esse perfil, mas vai saber), uma notícia desanimadora: as temperaturas para os próximos dias devem ser mais baixas que na última semana e as tempestades devem permanecer, pelo menos, até o fim de semana . Os termômetros, que bateram os 34 °C nos últimos dias, devem variar entre 30 °C e 32 °C.

Hoje, a mínima registrada foi de 18 °C, no Gama, e a máxima pode bater os 30 °C. Já a umidade deve variar entre 45% e 90%. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas emitidos pela Defesa Civil precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Hoje, não há alerta de perigo relacionados às precipitações, mas vale se atentar a alguns cuidados. Confira: