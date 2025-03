Evento no Parque da Cidade faz conscientização sobre câncer de colo de útero

No próximo sábado (15/3), o Parque da Cidade vai receber um evento gratuito com atividades físicas, serviços de saúde e informações sobre prevenção contra o HPV e o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. A iniciativa faz alusão ao Março Lilás, que marca a conscientização sobre o câncer de colo de útero, doença que pode levar a óbito mais de 7 mil mulheres em 2025. O evento contará com aulas de musculação, ioga e fitdance, além de serviços de saúde e informações sobre prevenção.

De acordo com as projeções do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil poderá ultrapassar a marca de 7 mil mortes por câncer de colo de útero em 2025. No último triênio, encerrado em 2022, o país atingiu a cifra de 6.983, com 300 óbitos a mais do que em 2021. Essas estimativas evidenciam a necessidade de intensificar as ações de combate à doença que pode ser evitada pela vacina contra o HPV, o vírus que a provoca.

"Temos duas vacinas disponíveis para combater o vírus HPV, sendo a da rede privada a nonavalente e a da rede pública a tetravalente. É a forma mais eficaz de erradicar o câncer de colo de útero e outros tipos de tumores causados pelo vírus", ressalta o infectologista do Exame Medicina Diagnóstica, André Bon, que está disponível para entrevistas para tirar dúvidas sobre prevenção, esquema vacinal contra o HPV, entre outras informações.

Serviço

Data: 15/3 (sábado)

Horários: 7h às 11h

Local: Parque da Cidade (altura do estacionamento 13)

Realização: Academia Exame, da rede Dasa

Programação de aulas:

- Musculação: 7h às 11h

- Ioga: 8h às 9h

- Fitdance: 9h30 às 10h30