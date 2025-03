Homem em situação de rua leva tiro no Sudoeste após suposto assédio

Um homem em situação de rua, de 22 anos, levou um tiro no Sudoeste após, supostamente, assediar a companheira do autor do disparo. O crime ocorreu na área verde entre o Parque da Cidade e a SQSW 100, na manhã desta quinta-feira (13/3). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o tiro pegou de raspão no pescoço da vítima, que foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).

De acordo com os militares, uma testemunha relatou que estava passeando com seu cachorro quando ouviu um barulho semelhante a uma explosão. Ao olhar em direção à ciclovia, avistou um casal e um homem em situação de rua, que sinalizava que havia levado um tiro.

Em conversa preliminar com os bombeiros, a vítima relatou que o disparo ocorreu após ele ter, supostamente, "mexido" com a companheira do autor, que tem 45 anos. O autor dos disparos fugiu da cena e até o fechamento desta matéria não havia sido preso. O caso é invesitigado pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro).