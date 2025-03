Balé: Centro de Dança abre inscrições gratuitas para crianças de 8 a 12 anos

Estão abertas novas vagas para as aulas de Balé Clássico no Centro de Dança do Distrito Federal. A oportunidade é voltada para meninas e meninos de 8 a 12 anos matriculados no ensino regular. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário online.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As crianças inscritas serão selecionadas por meio de audição no dia 19 de março e terão formação gratuita em balé clássico, danças urbanas, preparação física, musicalidade e história da dança. O curso será ministrado no período matutino, das 9h30 às 11h, de segunda a sexta-feira.

A iniciativa é parte do projeto Escola de Formação de Bailarinos, da Companhia Bailarinos de Brasília em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia (Secec-DF), e busca oferecer educação artística para crianças e adolescentes.

“Vamos trazer uma oportunidade para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social e sonham em dançar. É uma possibilidade de mudança de vida”, afirma a diretora do Instituto Superarte, que dirige a Companhia Bailarinos de Brasília, Paula Nóbrega.

*Com informações da Agência Brasília