Bailarino de 11 anos é aprovado em seleção da Escola Bolshoi no Brasil

Gael Medeiros, bailarino classificado na seleção da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil - (crédito: Reprodução/ Acervo pessoal cedido ao Correio)

Representando Brasília, o bailarino Gael Medeiros, de 11 anos, foi classificado na etapa final para ingresso a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Ele garantiu o acesso a um curso de dança clássica com duração de 8 anos, sem contar com o apoio em educação e saúde que a escola proporciona. A seleção foi realizada em 18 e 19 de outubro, em Joinville, Santa Catarina.

Gael Medeiros, natural de São Luís, Maranhão, começou a desenvolver o gosto pela dança desde muito pequeno, quando teve os primeiros contatos com essa arte na escola. À época, a escola tinha o padrão de dar aulas de judô para meninos e de dança para meninas, mas ele optou pela dança. Por volta dos 6 anos de idade, ele foi incentivado por uma professora a fazer uma audição para o balé Olinda Saul, companhia renomada da cidade, e ganhou uma bolsa para dançar lá.

Já morando na capital federal, o menino participou da seleção do Bolshoi pela primeira vez em 2023. Foi reprovado na última fase, mas mostrou para a família que o sonho era possível de ser alcançado com um pouco mais de treino e dedicação.

Em 2024, Gael se preparou para a seleção com auxílio de duas companhias, a Athos Solares, onde ele dançava pela escola, e a Noara Beltrami, na qual conseguiu uma bolsa por meio de uma competição. A rotina foi intensa visando a seleção do Bolshoi deste ano, com treinos de três a quatro horas por dia, de segunda a sábado.

A mãe de Gael, Nissa Maiara, contou que a seleção foi rigorososa. “(A seleção do Bolshoi) É bem puxada, é bem exigente, né? Muitas horas de audição. E a criança fica lá, a gente não acompanha nada. A família fica do lado de fora aguardando”, descreveu. Ela também ressaltou todo o empenho do fiho tinha nas sessões de treino, por ser o que ele realmente ama fazer da vida.

Com a aprovação de Gael, a família planeja se mudar para Joinville, em 2025, para que ele possa estudar e se tornar bailarino profissional.

Bolshoi

A Escola Bolshoi foi fundada no sul do país em 15 de março de 2000 e é a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia. A missão é formar cidadãos, ao mesmo tempo em que incentiva o desenvolvimento da expressão artística e da cultura. É considerada uma das 10 melhores escolas de balé do mundo, além de ser uma janela para os alunos, que ganham mais visibilidade para o ramo artístico.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso