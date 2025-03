Diversos pontos do DF sofrerão alterações no trânsito neste final de semana

Imagem ilustrativa das mudanças no trânsito do Plano Piloto. - (crédito: Agência Brasilia)

Neste sábado (15/3), por conta da realização da 10ª edição da Corrida do Sinpro, o Detran-DF irá realizar interdições no Eixo Monumental. O evento esportivo contará com corrida, caminhada e passeio ciclístico, com percursos de 5km. Tanto a largada quanto a chegada ocorrerão na Praça do Palácio do Buriti.

A partir das 18h, os agentes de trânsito farão a interdição de três faixas das vias S1 e N1, próximas ao canteiro central, entre o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e a via de ligação S1/N. As demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos. A previsão é que as interdições ocorram até às 23h40.

Eixo Monumental e Eixos Rodoviários Sul e Norte

A partir das 5h30, o evento esportivo BSB Half Marathon, no domingo (16/3), contará com interdições no Eixo Monumental, nas vias N1, Eixão Sul e Eixão Norte. As demais faixas ficarão liberadas para o tráfego de veículos. Já o trecho entre o Eixo Cultural Ibero-Americano e o Shopping Conjunto Nacional ficará totalmente interditado, sendo destinado aos participantes do evento, e o fluxo de veículos da N1 será desviado para a alça oeste da Rodoviária. A previsão é que as vias sejam liberadas às 9h.

Gama

No domingo (16/3), devido à corrida Circuito Esporte, Saúde e Bem-Estar, a partir das 6h. O evento irá contar com percursos de 5km e 10km, com a largada e a chegada acontecendo no gramado ao lado da 14ª Delegacia de Polícia, próximo à Quadra 8, conjunto B do Setor Central do Gama. O percurso ficará interditado das 6h às 10h, com trechos exclusivos para os corredores. Durante o evento, agentes do Detran-DF atuarão no local para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

Riacho Fundo

No domingo (16/3), das 9h às 16h, ocorre a Rua do Lazer do Riacho Fundo. Em razão do evento, às 6h, irá iniciar a interdição do trânsito na Avenida Cedro, desde o Instituto Federal de Brasília (IFB) até a altura da Capela Santos Anjos da Guarda. As equipes do Detran-DF farão patrulhamento na região para garantir a fluidez e segurança no trânsito.

Vila Planalto

No sábado (15/3), ao meio-dia, o evento de pós-carnaval Bloco Ressaca STZ, a interdição de um trecho da Avenida Rabelo, na Vila Planalto, vai acontecer entre a Rua do Ceará e a Rua Maranhão. Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF atuarão na região para garantir a fluidez do trânsito e coibir infrações.

