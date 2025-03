Centros Olímpicos e Paralimpicos abrem 13 mil vagas para diversas modalidades

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) inicia mais uma edição de matrículas nas modalidades esportivas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) do DF, de 24 de março a 20 de junho. O objetivo é proporcionar mais acesso à prática esportiva para a população, com prioridade para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, estudantes da rede pública e famílias de baixa renda. Ao todo, serão oferecidas 13.672 vagas para matrículas em diversas modalidades esportivas.

Grupos prioritários terão a oportunidade de realizar a pré-inscrição presencialmente, nos COPs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h ou da 4h às 18h. Para os demais interessados, a pré-inscrição será realizada eletronicamente, por meio do Sistema dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (Siscop), neste link.

Quem não tiver acesso à internet ou enfrentar dificuldades para utilizar a plataforma pode comparecer presencialmente aos COPs nos mesmos dias e horários dos grupos presenciais. Após o período de seleção, os candidatos aprovados receberão um e-mail com as orientações sobre a documentação necessária para efetivar a matrícula. Os candidatos devem estar atentos ao recebimento do e-mail, inclusive, verificando pastas de spam ou lixeira, para não perderem o prazo de matrícula.

Para mais informações, acesse o edital completo aqui.



*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho