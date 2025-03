Comboio do Cão: membro é condenado por homicídio no Riacho Fundo

Marcos Peres Rodrigues, conhecido como "Marcão 121", foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio de Jhones Pereira de Souza, ocorrido em 2010. Marcão é membro da facção criminosa Comboio do Cão, que, à época do crime, iniciava suas atividades no Riacho Fundo e disputava o controle do tráfico de drogas na região.

Segundo a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o crime ocorreu em 16 de dezembro de 2010, por volta das 13h, em via pública ao lado do Instituto de Saúde Mental, no sentido Riacho Fundo II. Marcão e outra integrante do Comboio do Cão atraíram Jhones até o local e o executaram com diversos disparos de arma de fogo. Em seguida, os criminosos fugiram, levando o veículo da vítima.

O homicídio foi motivado por uma dívida de drogas e pela disputa territorial pelo controle do tráfico na região. Jhones chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A vítima era um ex-prisidiário e havia retomado suas atividades criminosas na região, associando-se a um grupo rival.

Marcão já estava preso e possui um saldo de 21 anos de pena a cumprir. A nova condenação por homicídio duplamente qualificado impede que ele obtenha a progressão de regime, que estava próxima de ser concedida. O MPDFT também pediu a absolvição da outra ré acusada pelo crime, por falta de provas suficientes, e o pedido foi aceito pelo Conselho de Sentença.