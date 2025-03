Homem que encomendou morte de casal em Planaltina é condenado a 39 anos

Casos urgentes serão atendidos pelo MPDFT em regime de plantão no carnaval - (crédito: Reprodução)

A Justiça do DF condenou Deyvid Moraes Silva pelo duplo homicídio triplamente qualificado de Wellington Pereira e Krislany de Sousa Cardoso, além de corrupção de menores. A pena fixada foi de 39 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina destacou o motivo torpe, o emprego de meio cruel (espancamento e brutalidades) e o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atraídas para um local isolado sob o pretexto de uma festa.

As investigações apontaram que o crime foi encomendado por Deyvid, que buscava vingança por uma tentativa de homicídio supostamente praticada por pessoas ligadas a Wellington. O crime ocorreu em 25 de setembro de 2020, em uma área rural de Planaltina. Deyvid ordenou que Frederico, acompanhado de um menor, levasse Wellington e Krislany para um local isolado, onde foram torturados e assassinados. O casal deixou um filho de três anos.

O julgamento do corréu Frederico, que seria realizado na mesma sessão, foi suspenso devido a ameaças que ele estaria sofrendo para não revelar detalhes do crime. A justiça aguarda que Frederico constitua um novo advogado para prosseguir com o julgamento.