Comboio do Cão: integrante do grupo é preso em Santa Maria

Um integrante do Comboio do Cão foi preso em Santa Maria na tarde desta sexta-feira (14/3). Ele foi encontrado pelo Batalhão de Choque (BPChoque) da PMDF e pelo 20º Batalhão da Polícia Militar de Goiás (PMGO), por volta das 14h. O homem portava porções de cocaína e maconha, além de um documento de identidade falso. Ao ser conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de roubo, ameaça e homicídio.

Duas horas após a captura do integrante do Comboio do Cão, por volta das 16h, o BPChoque realizou outra abordagem na Quadra 202 do Recanto das Emas. Um suspeito foi detido e, após verificação de seus dados, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e estelionato. O homem foi conduzido à 27ª DP, que cuida da região administrativa, para o cumprimento da ordem judicial.