Fim de semana no DF é marcado por apreensões de drogas e eletrônicos ilegais

O fim de semana foi marcado por diversas apreensões de drogas em diferentes regiões do Distrito Federal. Como resultado das operações, dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes foram presos. As ações ocorreram em São Sebastião e Ceilândia, com a apreensão de porções de cocaína, maconha, uma arma de fogo e mais de 1.200 itens eletrônicos de procedência desconhecida.

A primeira ação da polícia ocorreu na noite de sábado, por volta das 20h, quando policiais militares do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41) patrulhavam o Residencial Oeste, em São Sebastião, e notaram uma movimentação suspeita em uma residência. Após contato com a responsável pelo imóvel, a equipe realizou uma busca no local.

Durante a vistoria, os policiais encontraram drogas escondidas no forro do teto, embaladas para venda. Além dos entorpecentes, foram apreendidos mais de 1.200 itens eletrônicos sem comprovação de origem. O homem responsável pelo material foi preso em flagrante e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuado por tráfico de drogas e descaminho — desvio de mercadoria para não serem tributadas.

Mais cedo, por volta das 17h, policiais do Gtop 30 prenderam um homem acusado de posse de entorpecentes e receptação em Ceilândia. A operação começou após uma denúncia sobre um ponto de venda de drogas na Rua 8 do Condomínio Privê. A equipe de Policiamento Orientado pela Inteligência monitorou o local e confirmou a movimentação suspeita.

Com apoio do Gtop 30, os policiais abordaram um homem na residência e realizaram uma busca com a autorização da proprietária. No local, foram encontradas porções de drogas, balanças de precisão, uma arma de fogo e um smartphone roubado. O suspeito foi levado à 15ª DP (Ceilândia Centro), onde foi autuado por posse de entorpecentes e receptação. A arma foi apreendida, mas sua propriedade ainda será investigada.