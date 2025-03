PCDF investiga esquema de irregularidades no Detran-DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um possível esquema de irregularidades no Departamento de Trânsito do DF (Detran- DF). Servidores estaria burlando procedimentos e emitindo documentos em troca de pagamento. A ação é feita pela 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia e conta com apoio da Corregedoria do órgão de trânsito.

As investigações partiram de denúncias registradas na Ouvidoria do DF, sobre dois servidores do Departamento, que estariam emitindo autorizações para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) sem a exigência de documentação obrigatória. Em troca, os investigados cobrariam valores indevidos dos interessados, estabelecendo um sistema paralelo de atendimento ilegal.

Segundo a apuração da PCDF, os servidores recebiam aproximadamente R$ 50 por cada documento emitido de maneira irregular. Além disso, parte dos investigados estaria envolvida diretamente na compra e venda de veículos, acumulando benefícios financeiros indevidos ao burlar procedimentos internos de fiscalização.

As informações encaminhadas à 18ª DP mostraram que quase metade das emissões realizadas por um dos suspeitos apresentavam irregularidades graves, como a ausência de documentos essenciais e a inexistência de registros processuais. Foram identificadas, ainda, 14 transações de compra e venda de veículos por outro indivíduo, com indícios de atividade econômica irregular por parte do servidor.

Nesta segunda-feira (17/3), 18ª DP cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra os dois investigados, com a realização de diligências nas sedes do Detran de Brazlândia e do SIA, vinculadas aos suspeitos. Vasculharam o local e os policiais apreenderam documentos, computadores, celulares e dispositivos eletrônicos que podem conter provas adicionais sobre o esquema.

O Correio acionou a assessoria do Detran-DF para esclarecimento e até o fechamento desta matéria não houve respostas. O espaço continua aberto para manifestações.