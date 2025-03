Festival Multicultural de Cinema leva 16 filmes a Sobradinho

A terceira edição do Festival Multicultural de Cinema (Femucine) será realizada entre quinta-feira (19/3) e 22 de março, em Sobradinho. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o evento será gratuito e ocupará o Teatro de Sobradinho.

Na programação haverá a mostra competitiva de curta-metragens, exibição de produções infantis e inclusivas e videoclipes, feira de artesanato, exposição de arte visual e atrações musicais. Além disso, haverá feiras e exposições.

Para a mostra principal, 16 filmes foram selecionados e, na mostra infantil e na inclusiva, 4. Para o público de pessoas com deficiência (PcDs), a experiência contará com sessões à meia-luz, som adaptado e monitores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O tema do festival, “Mitakuye Oyasin – Por todas as nossas relações”, é inspirado na sabedoria indígena Lakota. O objetivo é propor uma reflexão sobre a conexão das relações interpessoais e com o meio ambiente.

A diretora do Femucine, Janaína Montalvão, destaca: “Todos os filmes das mostras da competitiva, da infantil e da inclusiva foram escolhidos baseados neste tema. Então eles abordam as relações interpessoais, familiares, de amizade. No caso da infantil, focamos na relação com o meio ambiente, na conscientização e na preservação”, diz.

Alunos das redes públicas, como as escolas classe de Sobradinho e Sobradinho II, turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) participarão das sessões

“A formação de público é vital para o cinema. Não seria possível levar os alunos da rede pública sem o FAC, porque não teríamos verba de transporte e nem de alimentação. Esse recurso é reconhecimento aos idealizadores, aos organizadores, aos artistas e uma forma de incentivar a cadeia produtiva do cinema, tanto para quem consome, quanto para quem produz, porque o cinema nacional independente ainda não tem público espontâneo no Brasil”, explica Janaína.