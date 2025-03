Hospital de Sobradinho vai passar por reforma ainda em 2025

O governador Ibaneis Rocha anunciou, nesta sexta-feira (14/3), que o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) passará por uma reforma ainda este ano. A notícia foi dada pelo governador em cerimônia de inauguração de obras realizadas na região administrativa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além do anúncio, Ibaneis assinou ordem de serviço para que para início das obras de pavimentação de 8 km de vias e implantação de obras complementares. “Nós vamos arrumar a cidade como um todo, fazer novos asfaltos, novas calçadas e colocar iluminação pública de qualidade em toda a cidade para que a gente possa ter cada vez mais segurança”, disse.

“Mas, hoje, eu fiz um pedido especial para o Fernando Leite (presidente da Novacap), porque eu quero iniciar, ainda este ano, a reforma do Hospital do Sobradinho, para que a gente possa dar mais qualidade, também, no atendimento à saúde da população dessa cidade maravilhosa e também daqui do Sobradinho 2 e da região da Fercal, trazendo assim mais qualidade de vida para essa população tão sofrida”, anunciou.

Prioridade de recapeamento

1° - Quadra 08 a Quadra 13

Trecho de 1.660 metros

2° - Entre Quadra 05 e Quadra 07

Trecho de 861,60 metros

3° - Entre Quadra 03 e Quadra 05

Trecho de 996,50 metros

4° - Entre Quadra 07 e Quadra 09

Trecho de 818,40 metros

5° - Quadra 14

Trecho de 1.432 metros

6º - Quadra 16

Trecho de 1.075 metros

7° - Quadra 08 Conjunto A Trecho de 500,00 metros

8° - Entre Quadras 13/15/17

Trecho de 1.290 metros

TOTAL - 8.633,50 METROS