DF Social: novos beneficiários têm até 26/3 para informar conta bancária

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) selecionou 2.264 novas famílias para participarem do programa do DF Social. Esses cidadãos escolhidos devem abrir a conta social no Banco de Brasília (BRB) até as 18h de 26 de março, para assim garantir o acesso ao auxílio mensal oferecido.

O DF Social é o programa de transferência de renda do GDF que concede o valor de R$150 mensais a famílias de baixa renda residentes no DF, e têm direito ao benefício os grupos com renda de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único.

Para saber se você foi um dos contemplados com o benefício, é necessário realizar a consulta no site oficial do DF Social, e confirmar se seu nome consta na lista. Basta informar CPF e data de nascimento do responsável familiar, conforme declarado no Cadastro Único. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa se encontra ou não na lista de contemplados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As famílias que não realizarem o procedimento no prazo estabelecido deveram aguardar a nova rodada de contemplação.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti