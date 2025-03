Mulher com 10kg de crack é presa na Rodoviária Interestadual de Brasília

Na manhã desta segunda-feira (17), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas, na Rodoviária Interestadual de Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prendeu em flagrante uma mulher que transportava aproximadamente 10kg de crack.

O cão farejador K9 Xamã identificou o entorpecente escondido na mala da suspeita, após uma varredura da equipe policial. A mulher, que vinha de Juiz de fora-MG, tinha o objetivo de chegar a Caruaru-PE. Segundo estimativas, a droga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 200 mil.

A suspeita foi conduzida à 1ª DP, onde foi autuada por tráfico interestadual de drogas.