Confusão com Ferrari tem tapa no rosto de PM e 3 presos em Águas Claras

A Polícia Militar (PMDF) prendeu três homens após uma confusão em frente a um bar, em Águas Claras, na madrugada desse domingo (16/3). De acordo com a corporação, o trio proferiu xingamentos e partiu para cima da equipe, após os militares serem acionados para uma ocorrência de perturbação de sossego. Os detidos foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Por volta de 00h45, a PM recebeu a informação de que frequentadores do bar estariam acelerando uma Ferrari de forma proposital e exibicionista na frente do estabelecimento. Aparentemente, o grupo estava embriagado. No local, os militares abordaram a motorista do carro, quando foram alvos de ataques de outros homens.

De acordo com a PM, os homens proferiram xingamentos, cometeram injúria racial contra o comandante da equipe e chegaram a ser chamados de “palhaços”. Um dos suspeitos deu um tapa no rosto de um dos PMs. Foi necessário usar lacrimogêneo para a contenção.

Devido à gravidade da situação e o risco envolvido, a equipe solicitou apoio de outras viaturas da área. Os três suspeitos foram levados à 21ª DP para o registro da ocorrência por desacato.