Calorão chega 33 ºC nesta terça; chance de chuva aumenta a partir de quarta

A semana no Distrito Federal começou quente e úmida, com temperaturas elevadas e chances de chuva aumentando ao longo dos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (18/3), os termômetros registraram mínima de 17°C e máxima prevista de 33°C. A umidade relativa do ar varia de 25% a 90%, mantendo a sensação de mormaço no ar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, a probabilidade de chuva para hoje é baixa, mas deve aumentar entre quarta (20/3) e quinta-feira (21/3), se estendendo até o final de semana. O padrão climático segue a característica do fim do verão, que se encerra oficialmente no dia 20 de março, para a chegada do outono.

A especialista reforça que a mudança de tempo sentida nos últimos dias está ligada às características normais da transição entre as estações. “Ainda estamos no verão, mas já sentimos os primeiros sinais do outono”, explica Dayse ao Correio.