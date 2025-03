Mulher é atropelada no Eixão Norte e sofre corte profundo na testa

Uma mulher de 38 anos foi atropelada por um carro modelo VW Gol, de cor prata, no Eixão Norte, na altura da Quadra 113, sentido aeroporto, na tarde desta segunda-feira (10/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi encontrada caída no chão, consciente, e apresentava um corte profundo na testa, além de outro no nariz e várias escoriações pelo corpo. A condutora do veículo não se feriu no acidente.

O resgate foi realizado por equipes do CBMDF, que encaminharam a vítima ao Hospital de Base de Brasília (IHBB) para atendimento médico. Durante o socorro, uma faixa da via precisou ser interditada. O acidente ocorreu por volta das 13h00.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela área e vai apurar os detalhes do caso.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho