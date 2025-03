Acidente envolvendo carro e ônibus deixa um ferido na W3 Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (17/3). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), tudo ocorreu por volta das 5h40 desta terça-feira (18/3), num cruzamento da W3 Sul, na altura da quadra 701, em frente ao Pátio Brasil Shopping. O motorista do carro teve de ser levado ao Hospital de Base. Ninguém que estava no ônibus ficou ferido.

O motorista do carro, de 39 anos, de queixou aos socorristas de fortes dores no ombro esquerdo e no peito. Ele precisou ser removido do veículo pelos militares e colocado em protocolo de trauma, sendo posteriormente transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília, onde ficou aos cuidados da equipe médica.

A via teve de ser parcialmente interditada para o atendimento. O Departamento de trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficou responsável pelo local. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.