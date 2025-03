Funcionário do metrô é executado a tiros ao sair da estação de Taguatinga

Funcionário do metrô é executado a tiros ao sair de estação de Taguatinga - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um funcionário do metrô, 46 anos, foi assassinado a tiros ao sair da estação onde trabalhava, em Taguatinga Sul. Pelos relatos e câmeras da região, o autor chegou em uma motocicleta e aguardou a vítima, que saiu do trabalho e foi em direção ao carro. Quando o funcionário entrou no veículo, o autor se aproximou, descarregou um revólver e fugiu.

Informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) dão conta de que a vítima levou ao menos, quatro tiros. De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o homem que morreu tinha passagens pela polícia por violência sexual contra menores.

A investigação ficará por conta da 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro. Confira o vídeo da cena do crime: