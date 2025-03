Inaugurada primeira creche pública da Vila Telebrasilia

A Vila Telebrasília teve a primeira creche pública inaugurada na manhã desta quarta-feira (19/3). Além de ser a primeira creche, o Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) Pitangueiras é o primeiro equipamento público da região. A instituição tem 1800 m2, onde foram investidos R$ 4,8 milhões. O investimento foi uma parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Governo do Distrito Federal. Na ocasião, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), também assinou ordem de serviço para a construção de 2 km de calçada na Vila Telebrasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis declarou que, até o fim do mandato, não haverá crianças fora de creches no DF. "É um compromisso do nosso governo e é um compromisso do ministro Camilo Santana, aqui representado pela Fernanda (Pacobahyba, presidente do FNDE), para que possamos, cada vez mais, avançar, no sentido de trazer todas as crianças para dentro das creches e da escola pública do DF", afirmou. "A Vila Telebrasília é um local que os ex-governadores, infelizmente, não olharam em momento nenhum. As obras que têm aqui foram realizadas por nós, por mim e Celina", completou.

De acordo com o governador, há hoje no DF cerca de 3 mil crianças fora de creche. "No início do nosso mandato, tinham 26 mil. Até o fim do mandato, não teremos mais nenhuma. Até lá, entregaremos também 40 mil novas vagas em escolas públicas", anunciou.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, explicou que as crianças ficarão 10 horas por dia na creche. "Aqui, nós temos sala de amamentação, a mãe vem no horário que pode, amamenta o filho e deixa aos cuidados. A mãe pode trabalhar com tranquilidade e buscar a criança na creche no fim do dia. A creche é um compromisso para que a criança seja estimulada, seja inserida já no ambiente escolar desde o bebê e a mãe possa ir para o trabalho tranquila sabendo que vai estar bem assistida.", detalhou.