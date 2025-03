Homem socorre mulher esfaqueada que pedia socorro em pista do Paranoá

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, no Paranoá, na noite dessa terça-feira (18/3). Ela foi encontrada e socorrida por um homem, identificado como Nathan Lima, que a encontrou, desesperada, implorando por socorro, junto à filha, no meio de uma pista. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher levou quatro facadas. Apesar de ter fugido da cena do crime, o suspeito da violência foi localizado e capturado pelos policiais.

Por meio das redes sociais, Nathan Lima, o motorista que localizou a vítima, contou que havia ido a um posto de gasolina localizado no Paranoá e, quando voltava para casa, deparou-se com uma mulher pedindo socorro no meio da pista, aparentemente esfaqueada e perdendo grande quantidade de sangue. Ele postou imagens de como o banco de seu carro ficou ensanguentado após o socorro.

O banco do carro de Nathan ficou marcado com o sangue da vítima, que levou quatro facadas no braço (foto: Reprodução/redes sociais)

"A principio, eu não vi o autor do crime, mas percebi que a vítima estava muito ensanguentada e sua filha, totalmente desesperada, com uma faca na mão, então eu fiz a curva com o carro, mapeei o local para ver se o autor estava ali por perto, fiz uma barreira com o meu carro, para caso o autor aparecesse, não conseguisse fugir, e então coloquei a mulher e a filha dentro do meu carro", contou.

Nathan afirmou que os ferimentos no braço da mulher eram profundos e, por isso, pediu que ela colocasse um pano sobre o ferimento e pressionasse, pois o sangramento estava muito intenso. "Apesar da dor, ela fez o que eu pedi e parabéns para ela que foi muito forte, assim como todas as mulheres; eu falo que no estado em que ela estava, se fosse eu, já teria desmaiado. Após isso, eu parti imediatamente para o hospital do Paranoá, onde o atendimento foi excelente", declarou.

Nathan pegou a faca das mulheres e pediu que os funcionários do hospital solicitassem a presença da polícia militar para apoiar no atendimento. "Em menos de 10 minutos que estávamos lá, eles (policiais) logo chegaram dizendo que autor havia sido preso, então eu entreguei a faca a eles." Segundo o homem, a vítima foi atendida logo que chegou no hospital e seu estado de saúde é estável.

A PMDF informou que prendeu o homem por tentativa de feminicídio, na Quadra 301 do Del Lago II, no Paranoá, às 22h30 da noite dessa terça-feira. (18/3) A corporação informou que foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, constatou que a vítima havia sido atingida por quatro facadas.

O detido foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.