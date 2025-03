Batuco e Danço: projeto leva dança e percussão a escolas públicas do DF

O projeto Batuco e Danço, uma iniciativa do Coletivo Educação Pela Arte (CEPA), trás oficinas gratuitas de dança e percussão para crianças e adolescentes de 8 a 12 anos de escolas públicas do Distrito Federal. Com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, as atividades começam em 20 de março, na Escola Parque Anísio Teixeira, em Ceilândia, e seguem até dia 1º de abril, alcançando mais de 3.500 alunos em várias regiões do DF.

O projeto traz uma proposta lúdica e educativa, oferecendo aos estudantes uma viagem nos ritmos tradicionais afro-brasileiros, como samba de roda, coco, catira e frevo. Além das aulas de percussão e dança, os estudantes também desenvolvem atividades de coordenação motora e expressão artística. Cada encontro encerra-se com uma apresentação interativa, onde alunos, artistas e educadores se reúnem para compartilhar as experiências vivenciadas durante as oficinas.

Organizadores/Produtores do projeto Batuco e Danço. (foto: Material cedido ao Correio Braziliense.)

Isabella Rovo, arte-educadora responsável pela oficina de dança, destacou a importância das danças coletivas no contexto da infância. “Queremos despertar a socialização lúdica, incentivando a convivência e a expressão tanto individual quanto em grupo. O foco é resgatar o caráter coletivo das brincadeiras, tão importantes no desenvolvimento infantil”.

Nelson Latif, violonista e um dos idealizadores do projeto, pontua que o projeto oferece aos alunos a oportunidade de aprender de forma prática e divertida sobre a cultura afro-brasileira.

Além da vivência artística, o projeto também estimula discussões sobre temas, como racismo, diversidade cultural e a importância da música e da dança na formação de cidadãos críticos. "As oficinas buscam provocar um olhar mais consciente sobre a música como elemento formador de identidade e cidadania", completa Ismael Rattis, percussionista.

A edição de 2025 do Batuco e Danço pretende impactar positivamente a vida das crianças, muitas das quais têm pouco acesso a experiências artísticas em suas comunidades. O contato com a música, a dança e os ritmos brasileiros proporciona uma transformação significativa, ampliando seus horizontes culturais e sociais.

Programação: