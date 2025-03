"Ciência na Estrada é um olheiro para jovens cientistas", diz Leo Reisman

19/03/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.Poder entrevista o secretário de tecnologia do DF Léo Reisman. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O programa Ciência na Estrada foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (19/3), que teve como convidado o secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Leo Reisman. Aos jornalistas Mariana Niederaurer e Ronayre Nunes, ele falou sobre a importância dos games na inserção dos jovens na área da tecnologia.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, Leo Reisman, afirmou que o programa Ciência na Estrada busca popularizar a carreira de cientistas e que muitas vezes, as crianças sonham em ser astronautas, mas acabam abandonando essa ideia ao longo da vida. “As carreiras científicas são essenciais para o futuro, seja na física, química ou biologia. O programa leva esse encantamento de forma lúdica e divertida para crianças e jovens do Distrito Federal, alcançando diferentes regiões administrativas”, avaliou.

Reisman ressaltou que, para popularizar a ciência, o programa conta com diversas atividades e a participação de figuras influentes, como Sérgio Sacani e Domingos Neto. “Um jovem apaixonado por química, por exemplo, pode se tornar um pesquisador e desenvolver novos produtos e estudos na universidade. Também buscamos identificar talentos científicos que já existem em nossas comunidades, funcionando quase como um programa de 'olheiros' da ciência”, salientou.

O secretário esclarece que outra forma de popularizar a ciência é por meio dos games e da gamificação, um recurso cada vez mais presente na educação. “A indústria dos games cresce mais do que a música e o cinema, gerando novas carreiras. Com isso, estruturamos a política pública Gamefica DF, que leva esse conhecimento para dentro das escolas, permitindo que os alunos criem seus próprios jogos, personagens e roteiros, além de aprenderem como comercializá-los”, ressaltou.

Os games despertam o interesse dos jovens e são uma habilidade valiosa no mercado de tecnologia, de acordo com Reisman. “Criamos ambientes atrativos, como arenas gamers, que incentivam a participação dos alunos. Eles se envolvem, aprendem e desenvolvem competências fundamentais para o futuro”, conclui.

