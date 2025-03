Idosa morre após atropelamento próximo à Esplanada dos Ministérios

Uma idosa de 75 anos foi atropelada na tarde desta terça-feira (18/3), na via N2, próximo ao viaduto da Esplanada, Vila Planalto. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o óbito foi declarado no local e a vítima apresentava lesões e ferimentos que não possibilitariam chances de vida.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 18h09. Ao chegar ao local, a corporação encontrou pequenos destroços do veículo no solo. O veículo deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O Delegado-Chefe da 5ª DP da Polícia Civil (PCDF), Welington Barros Pereira, responsável pelo caso, informou que a ocorrência está sob investigação e não descartou nenhuma hipótese de morte, de atropelamento com vítima fatal e de autoextermínio.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado