Aniversário de Ceilândia é celebrado com torneio de futebol

O aniversário de Ceilândia será celebrado com futebol e emoção. Em homenagem aos 54 anos da cidade, dia 27, o mercado atacadista Dia a Dia apoia o maior torneio de "Um contra Um" do Distrito Federal, o chamado X1. Como incentivo ao esporte e à cultura do futebol de rua, a rede premiará o campeão do Desafio dos Britas com R$ 50 mil.

Leia também: Rede Globo promove evento com todas as frentes do futebol brasileiro



O torneio, consolidado como o maior de X1 em Brasília, acontecerá entre os dias 20 e 30, ao lado do Ginásio da Guariroba, no 13 do P Norte. A competição contará com categorias masculina e feminina, reunindo talentos e atraindo centenas de torcedores apaixonados pelo jogo.

Se tem algo que todo brasileiro ama, é futebol, e em Ceilândia, essa paixão não é diferente. A cidade protagonizou momentos históricos, como a recente vitória do Ceilândia contra o Coritiba, na Copa do Brasil, quando cerca de 3 mil torcedores vibraram no Abadião.

Para o conselheiro do Dia a Dia, Branco Amaral, essa parceria representa muito mais do que um patrocínio, é um incentivo ao esporte local. "Estamos animados em apoiar um evento que valoriza o talento e a habilidade individual dos jogadores. Acreditamos que, ao promover esses talentos, estamos contribuindo para o crescimento do esporte na nossa região e oferecendo uma oportunidade incrível para os atletas se destacarem. Nossa expectativa é que o torneio seja um sucesso e um marco para o esporte no Distrito Federal", ressalta.

Ao Correio, o organizador do evento, Renato Duarte, explicou que a modalidade X1 vem crescendo. As inscrições estão abertas para qualquer pessoa participar do torneio, e podem ser feitas por meio do Instagram ou WhatsApp do Desafio dos Britas. "Qualquer pessoa pode se inscrever, em qualquer categoria".

Ele ainda expressou sua satisfação com a visibilidade e o apoio do torneio em sua comunidade. "É uma grande satisfação o Dia a Dia estar ajudando a realizar esse torneio na minha comunidade. Espero que aconteçam outros eventos. É a maior premiação do Brasil. Muito feliz por isso!".

O X1 surgiu em Recife. No Distrito Federal, o X1 ganhou notoriedade com o Desafio dos Britas. A competição acontece frequentemente às sextas-feiras, em Ceilândia, e teve partidas transmitidas ao vivo que alcançaram cerca de 2 milhões de visualizações no YouTube.

Com o Dia a Dia investindo na modalidade e ajudando a profissionalizar ainda mais o evento, a expectativa é que o X1 continue crescendo e conquistando ainda mais espaço no esporte.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira