Seleção Brasileira em Brasília: tudo sobre as eliminatórias no Mané Garrincha

O Brasil enfrentará a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), em partida válida pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com início previsto para às 21h45. A transmissão será feita ao vivo pelos canais Globo e SporTV.

Com a realização da partida na capital federal há mudanças no trânsito e no transporte público (confira as alterações abaixo).

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação, somando 18 pontos. Nos dois últimos confrontos, contra Uruguai e Venezuela, realizados em novembro de 2024, o time nacional obteve empates por 1 a 1. Já a Colômbia está na 4ª posição, com 19 pontos. Nos jogos mais recentes, a equipe colombiana sofreu derrotas, perdendo para o Uruguai por 2 a 1 e para o Equador por 1 a 0.



















































No histórico de confrontos entre as duas seleções, o Brasil leva vantagem, com 21 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas em 37 partidas disputadas.

Ingressos

Os ingressos para acompanhar o jogo no estádio já estão esgotados, mas a transmissão será realizada na TV aberta. Em Ceilândia, haverá um evento na Praça da Bíblia, a partir das 18h com DJ e festa para acompanhar a partida.

Mudanças no trânsito

O estacionamento do Planetário está isolado, desde às 23h59 ontem (19/3), sendo destinado para táxis e veículos de transporte de passageiros por aplicativo. Nesta quinta-feira, a partir das 16h30, serão iniciadas a operações do Detran-DF nas proximidades do estádio Mané Garrincha. As equipes de fiscalização do Detran-DF estarão no local, para auxiliar a travessia de pedestres, coibir infrações e realizar o controle do tráfego.

Durante a dispersão, que começará a partir das 23h, próximo ao estacionamento rotativo, os veículos da saída “A” serão direcionados para a via N1, enquanto os veículos da saída “B” seguirão no sentido Colégio Militar. Os agentes de trânsito instalarão sinalização para direcionar o fluxo de veículos em um único sentido. Para isso, a rotatória da Curva do Chinelo, ao lado do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, será interditada.











A via SRPN, na altura do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), ficará em sentido único, em direção à N1. Na via S1, nos cruzamentos próximos ao Memorial dos Povos Indígenas e na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, será colocada sinalização com cones para facilitar a dispersão do fluxo proveniente da via N1. Haverá ainda alterações semafóricas em diversos pontos para auxiliar na fluidez do trânsito.

O Detran-DF recomenda aos condutores que utilizem as áreas de estacionamento disponíveis no Mané Garrincha, Parque da Cidade, Clube do Choro, anexo do Palácio do Buriti, Setor Hoteleiro Norte (SHN) e Setor de Rádio e TV Norte (SRTVN). Para as ações de segurança viária durante o evento, serão utilizados 150 agentes de trânsito, 45 viaturas, oito motocicletas, cinco guinchos e uma aeronave.

Metrô terá horário de funcionamento ampliado

A Companhia do Metropolitano (Metrô-DF) irá ampliar o horário de funcionamento da operação nesta quinta-feira (20/3). Todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque a partir das 5h30, até às 23h30. Após este horário, até à 0h30, apenas a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais irão funcionar somente para o desembarque.



Serviço: