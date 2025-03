Polícia Civil prende homem que matou ex e enterrou corpo com ajuda do filho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na tarde desta quinta-feira (20/3), mandado de prisão condenatória contra Cláudio da Silva Rosa, autor de um dos feminicídios mais bárbaros registrados na capital federal. Em 2016, ele e o filho, identificado como Wilker da Silva Rosa, sequestraram, mataram e enterraram Francielle da Silva Moreira, ex-mulher de Cláudio na época. O crime ocorreu em Brazlândia.

Em agosto de 2024, Cláudio foi condenado pelo Tribunal do Júri de Brazlândia a 18 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de feminicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O filho dele também foi condenado a um ano de prisão, em regime aberto, por ocultação de cadáver.

Os jurados entenderam que o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, já que a vítima e o acusado Cláudio chegaram a morar juntos na residência em que o assassinato aconteceu. Além disso, foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em outubro de 2022, pai e filho foram julgados e condenados pelo assassinato e ocultação do cadáver de Francielle. No entanto, o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em razão de problemas técnicos que impossibilitaram a gravação dos depoimentos em plenário. Nesta quinta-feira (20/3), o TJDFT expediu mandado de prisão condenatória definitiva, determinando a prisão de Cláudio. Após recurso do Ministério Público, a pena foi fixada em 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão.

Crime bárbaro

Segundo as apurações da época, no dia 4 de dezembro de 2016, entre 17h e 19h, na Rodovia BR-080, no Setor Bucanhão, em Brazlândia, Cláudio matou a ex-companheira e ocultou o corpo da mulher com a ajuda do seu filho. Cláudio atraiu Francielle até sua chácara, prometendo-lhe ajuda para o pagamento de uma dívida. Lá, ele amarrou e esganou a vítima.

Pai e filho colocaram o corpo de Francielle em um carro e o enterraram às margens da Rodovia DF-001. Por dois anos, Franciele ficou desaparecida e a ocorrência foi registrada como desaparecimento. Os restos mortais da vítima foram encontrados enterrados em 2018.