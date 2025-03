Preso ex-funcionário que orquestrou fraude contra mercado

Um ex-funcionário de um supermercado localizado em Arapoanga, em Planaltina (DF), foi preso pela Polícia Civil do DF acusado de orquestrar uma fraude contra o estabelecimento onde trabalhava. A operação ocorreu na cidade de Ipu (CE), e contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (19/3). Segundo as investigações conduzidas pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), a fraude foi notada pelo dono do supermercado, que constatou o pagamento de nove boletos bancários falsos, resultando em um prejuízo de quase R$ 100 mil.

De acordo com a polícia, o ex-funcionário tinha acesso a informações financeiras sensíveis e planejou o crime, que teve a colaboração de outra ex-funcionária — em nome de quem foi registrada a empresa utilizada para emissão dos boletos falsos —, de um funcionário, que era responsável por inserir os boletos fraudulentos na contabilidade da empresa e, possivelmente, da esposa dele, que, em tese, auxiliou na movimentação dos valores obtidos ilicitamente.

O grupo agiu por pelo menos três meses e a polícia encontrou indícios suficientes da autoria. A PCDF cumpriu o mandado de prisão e segue com as investigações.