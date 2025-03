Na manhã desta sexta-feira (21/3), por volta das 8h, um carro capotou na QL 24, conjunto 04, no Lago Sul. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que atenderam à solicitação encontraram um veículo VW Jetta, de cor branca, capotado na via. A vítima, um homem de 82 anos, foi socorrida pelos militares e em seguida encaminhada consciente e levemente desorientada para o Hospital Brasília.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.