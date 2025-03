Batida seguida de capotamento deixa três feridos em Taguatinga

Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na QNB 15/17, Avenida Samdu, em Taguatinga. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17/3).

No local do ocorrido, as equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal encontraram um veículo VW Polo, de cor branca, capotado na via. E um Toyota Corolla Cross, de cor cinza, ao lado.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu duas vítimas, que estavam conscientes, orientadas e com quadro estável. Uma delas foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga, e a outra, para o Hospital Regional de Santa Maria.

A terceira vítima, se trata de uma senhora de 62 anos, que apresentava escoriações pelo corpo e queixas de dores no tórax. Após atendimento no local, a vítima foi transportada, consciente e estável, para o hospital Anchieta.

Havia também, outra ocupante envolvida no acidente, uma mulher de 62 anos. A senhora foi examinada pelas equipes de resgate, mas não apresentava ferimentos nem queixas, não havendo necessidade de encaminhamento hospitalar.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.

