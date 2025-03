Cerca de 55 novos painéis duplos de LED estão sendo instalados nas estações de metrô do Distrito Federal (DF). Os equipamentos viabilizam informações sobre o tempo real de movimentação dos trens, indicando o horário de chegada do transporte, além de anúncios educativos. De acordo com a Companhia Metropolitano do DF, o término do serviço “será finalizado o mais breve possível”, afirmou a assessoria.

No metrô desde 2017, a maioria dos painéis chegou ao fim de vida útil, sem possibilidade de reparo, sendo necessária a substituição. A instalação dos 55 dispositivos será dupla, sendo dois por estação, ou seja, serão implantadas cerca 110 telas em todas as 27 estações do DF.

A troca dos aparelhos ocorrerá sempre após o período de funcionamento do metrô, visando não gerar qualquer transtorno aos usuários. O investimento previsto é de R$1,8 milhão, visando a modernização no metrô. A estação de Ceilândia Centro foi a primeira a ser contemplada com as novas telas.

Responsável por destinar emendas para aquisição dos painéis, o deputado distrital do PSOL Max Maciel publicou vídeos na rede social X (antigo Twitter) mostrando a instalação das novas telas na estação Ceilândia Centro. Ele afirma que preza pela qualidade do transporte público e que a troca dos painéis era necessária.

Novos painéis duplos de LED serão instalados nas estações de metrô (foto: Material cedido ao Correio)

“Quem utiliza o Metrô-DF sente a falta dos painéis de LED no dia a dia. Por isso, destinamos recursos para a compra dos novos equipamentos. Seguimos defendendo investimentos públicos para garantir um metrô de qualidade, pois ainda há muito a ser feito para que o serviço funcione plenamente!”, enfatizou

Vale ressaltar que além dos novos painéis informando os horários de chegada do metrô, a população também pode conferir o horário de chegada pelo aplicativo Metrô DF.

