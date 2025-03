Motorista fica preso às ferragens de carro após atingir árvore em Samambaia

O motorista de um carro ficou preso às ferragens após bater em uma árvore na manhã deste sábado (22), em Samambaia. O homem de 40 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, ele teve a clavícula fraturada, traumatismo craniano e suspeita de hemorragia interna e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia.

O acidente aconteceu por volta das 8h. Além do motorista, havia quatro pessoas dentro do veículo -- entre elas, uma criança e a mãe. Elas conseguiram sair das ferragens antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A criança e a mãe deixaram o local do acidente com a ajuda de amigos. Já os outros dois passageiros haviam deixado o local quando os bombeiros chegaram.