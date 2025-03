Morte de criança eletrocutada: testemunhas relatam cenas lamentáveis

Pessoas que presenciaram a morte de Adrian David Feitoza de Carvalho, 10 anos, em Planaltina, relataram cenas traumatizantes. A criança teve contato com um Fiat Siena vermelho, um dos carros que estavam sobrecarregados por um cabo de alta tensão e recebeu uma descarga elétrica, vindo a óbito na tarde dessa quinta-feira (20/3). “Ele encostou no carro, endureceu e caiu. Eu vi fumaça saindo do pé dele”, disse um dos funcionários de um bar próximo ao local, que preferiu não se identificar.

O vendaval e a forte chuva na região ocasionaram o rompimento de fios de energia de alta tensão, que se enroscaram em uma antena de um Fiat Siena e em um Nissan Versa preto, principalmente nas rodas. “Em 15 anos de loja, eu nunca vi o vento tão forte quanto ontem (quinta-feira, 20/3)”, afirmou Nei Fernandes, dono do veículo, que trabalha em uma oficina mecânica.

A sobrecarga de energia nos veículos gerada pelos cabos de alta tensão culminou em faíscas e fumaças vindo dos dois carros, além da deterioração na calçada, especificamente onde estavam as rodas do Nissan Versa preto. O dono do Fiat Siena descreveu a cena de caos que ocorreu antes da mãe e a criança chegarem ao local de carro. “Quando o fio caiu, pipocou e foi fogo para todo lado. Depois os carros começaram a soltar faísca. E o pneu traseiro do carro do lado pegou fogo, só não incendiou porque a chuva apagou”, disse.

A morte ocorreu em Planaltina, na estância 4, módulo 5, e os cabos de energia foram consertados pela Neoenergia.

Desespero

No momento em que a mãe passou com a criança no carro, as ruas estavam inundadas. O funcionário de um bar que não quis se identificar, relatou que o carro da família enguiçou. Após o carro “morrer”, populares aclamaram para que a mãe não saísse do carro e soltasse o freio de mão para que, assim, o veículo descesse sozinho, mas ela não entendeu o que estava acontecendo.

Os gritos das pessoas próximas ao local fizeram com que a mãe se desesperasse. Ela saiu do carro e abriu a porta do seu filho Adrian, que estava no passageiro. POegou ele no colo e o pôs no chão Posteriormente, a criança correu desesperadamente da chuva, buscando abrigo em um comércio próximo, onde os dois carros estavam sobrecarregados de energia.

Ao encostar no Fiat Siena Vermelho, o menino recebeu uma descarga elétrica, de acordo com o dono de uma das distribuidoras próximo ao incidente, que não quis se identificar. “ Ele só deu uma triscada e caiu no meio dos dois carros. Ele foi correr logo em direção aos dois dois carros, quando triscou já caiu. O triste é que a mãe não sabia que o fio de alta tensão tinha sido rompido”, afirmou.

Arlete Alves, 58 anos e funcionária da padaria relatou o momento desesperador após a mãe de Adrian ver que ele caiu no chão e tinha sido eletrocutado.“Ela entrou aqui pedindo socorro e chorando. Fiquei sem reação e sem força, tentei acolhê-la de todas as formas. Foi um momento desesperador, os trinta minutos que ficamos parecia um ano e eu já estava apavorada com a tempestade”, afirmou.





Prestando socorro

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) identificou que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. Eles iniciaram protocolo de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 20 minutos. Transportado para o Hospital Regional de Planaltina, o menino não resistiu à descarga elétrica e foi a óbito na casa de saúde.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti